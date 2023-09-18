Muğla'da yapımına başlanan çimento fabrikasının yapı ruhsatı iptal edildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapımına başlanan çimento fabrikasının yapı ruhsatının iptal edildiği bildirildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapımına başlanan çimento fabrikasının yapı ruhsatının iptal edildiği bildirildi.
Menteşe Belediyesinden yapılan açıklamada, Bayır Deştin bölgesinde inşa edilen çimento fabrikasıyla ilgili müdahil olunan davada, Muğla 2. İdare Mahkemesinin ÇED raporunun iptali yönünde karar verdiği hatırlatıldı.
Açıklamada, mahkeme kararına istinaden fabrikanın yapı ruhsatının iptal edildiği kaydedildi.
Çimento fabrikasının inşaatı, mahkeme kararının ardından 13 Eylül'de belediye ekiplerince mühürlenmişti.