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        Marmaris'te "3. Marmaris Engelli Bireyler Eğitim Semineri" başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "3. Marmaris Engelli Bireyler Eğitim Semineri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:48
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        Marmaris'te "3. Marmaris Engelli Bireyler Eğitim Semineri" başladı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "3. Marmaris Engelli Bireyler Eğitim Semineri" başladı.

        Siteler Mahallesi'nde bir otelde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER), Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen seminere Türkiye'nin birçok yerinden engelli kamu görevlisi katıldı.

        "Ülkem İçin, Dünyam İçin Bende Varım" sloganıyla gerçekleştirilen seminer, protokol konuşmalarıyla başladı.

        Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Türkiye'nin birçok yerinden engelli kamu görevlilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, engellilerin yaşam alanlarını rahatlatmak için yerel yönetim olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        ENABİRDER Başkanı Tulgay Hasar ise seminerlerine katkı sunan kamu kurumları ve sivil topum kuruluşlarına teşekkürlerini sundu.

        Eğitim semineri 22 Ekim'de sona erecek.

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