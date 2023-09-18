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        Muğla'da gençleri "kamp ateşi" bir araya getiriyor

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, kentte yaşayıp ilin doğal ve kültürel değerlerini gezme ve tanıma imkanı bulamayan gençler için planlanan "Muğla'da Kamp Ateşi" etkinliğinin ikincisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:03
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        Muğla'da gençleri "kamp ateşi" bir araya getiriyor
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        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, kentte yaşayıp ilin doğal ve kültürel değerlerini gezme ve tanıma imkanı bulamayan gençler için planlanan "Muğla'da Kamp Ateşi" etkinliğinin ikincisi düzenlendi.

        Köyceğiz'de 3 gün devam eden çadır kampına, Muğla'nın ilçelerinden katılan 13-14 yaşlarındaki 42 erkek öğrenci, etkinliklerle, eğitim faaliyetleriyle, eğitici oyunlarla, günlük faaliyetlerde edindikleri bilgilerle, akşamları yakılan kamp ateşiyle unutulmaz anlar yaşadı.

        Sinema da izleyen gençler ardından Köyceğiz Gölü'nde kano ile gezdi.

        Dalyan'da caretta carettaları yakından gözleyen gençler, Dalyan tekne turu ile Kral Mezarlarını da görme fırsatı buldu.

        Gençler, Ula Akyaka'da orman kamp alanı ve sahil turu yaptıktan sonra, Azmak Nehri'nde tekne turuna katıldı.

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve beraberindekiler, kampta yapılan yarışmalarda başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

        Açıkbaş, gazetecilere, Muğla'daki yerel çadır kampını çeşitli gençlik etkinlikleri, gençlik faaliyetleri ve doğa gezileriyle tamamladıklarını söyledi.

        Gençlerin birbirleriyle kaynaşarak arkadaşlık bağlarını güçlendirdiğini belirten Açıkbaş, ilk defa kamp deneyimi kazanan gençler için yeni projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Kampın ilki 6-10 Eylül tarihlerinde kız öğrenciler için düzenlenmişti.

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