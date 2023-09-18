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        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:05
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        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ertaş, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği günün yıldönümü olan Gaziler Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletin, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını vurgulayan Ertaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Cennet vatanımız uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın sembolü, ülkemizin medarı iftiharlarıdır. Bugün bizlere düşen en önemli görevlerden birisi, bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmak ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin ilerisine taşıyarak daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için mücadele etmektir."

        Devletin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla gazilerin yanlarında olmaya devam edeceğini belirten Ertaş, mesajında, "19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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