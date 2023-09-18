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        Muğla'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 20:58 Güncelleme: 18.09.2023 - 21:11
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        Muğla'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesinde yürüttüğü çalışmada, sosyal medya uygulaması üzerinden 3 şüphelinin mesaj yoluyla yüksek kazançlı iddia kuponu vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

        Operasyon düzenleyen ekipler, S.Ö, Ş.D. ve B.U'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 343 bin 450 lira, 5 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 3 sim kart ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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