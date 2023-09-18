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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 21:06 Güncelleme: 18.09.2023 - 21:12
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma kapsamında K.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelinin kullandığı motosiklet ve ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu madde, 218 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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