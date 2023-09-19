Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı Muğla ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muğla ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende konuşma yapan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı gazilerin 19 Eylül Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğrencileri Eylül Güler ile Muhammet Yöndem'in okuduğu şiirle tören sona erdi.

Törene, Vali İdris Akbıyık, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Türkiye Harp Malulü ve Gazileri Şehit Dul ve Yetimler Derneği Muğla Başkanı Celalettin Emre, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kurşunlu Camisi'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programının ardından cami meydanında "Kan Bağışı Kampanyası" düzenlendi.

- Fethiye

Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen tören, Fethiye Belediyesi çelenginin görevlilerin getirmeyi unutulması nedeniyle gecikmeli başladı. Kısa süreli beklemenin ardından Fethiye Kaymakamlığı ile Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılasından sonra Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanı Alim Karaca ile ilçe protokolü, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

- Marmaris

Marmaris'te 19 Eylül Gaziler Günü, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli askerlerin de katılımıyla törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı'ndan Deniz Binbaşı Tevfik Kerim Kaya ile Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan tarafından yapıldı.

Törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören askeri bandonun mini konseriyle son buldu.

- Dalaman ve Datça

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş,Hava Sistem Albay Gökçe, Muharip Gaziler Derneği üyeleri katıldı.

Dalaman Kaymakamlığı ve belediye ortaklığında gaziler ve şehit yakınları için moral kahvaltısı düzenlendi.

Datça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.