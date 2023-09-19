Fethiye'de lüks yat Polestar'a yakıt ikmali yapıldı

Cayman Adaları bayraklı "Polestar" adlı lüks yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 70 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.

İtalya'da 2021'de inşa edilen yat, sinema odası, tam donanımlı spor salonu ve spa gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Bir jakuzi ve konforlu şezlonglarla donatılmış geniş güneşlenme terasına sahip lüks yatta, 18 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 720 bin avro olduğu belirtilen yat, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacak.