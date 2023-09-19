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        Milletvekili Mete, Menteşe'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:09
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        Milletvekili Mete, Menteşe'de ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığında vatandaşlarla buluşan Mete, daha sonra Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı, Milli Emlak Daire Başkanlığı, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

        Milletvekili Mete, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan ve Destek Hizmetleri Müdürü Mevlüt Şahin'den otopark çalışması hakkında bilgi aldı.

        Büyük bir yatırımla Muğla'ya kazandırılan hastanenin başarılı çalışmaları ile göz doldurduğunu belirten Mete, hastanede birçok vatandaşın artık başka illere gitmeden tedavi olabildiğini söyledi.

        Hastanede en çok karşılaşılan problemin otopark sorunu olduğunu ifade eden Mete, "Bu sorun da yeni kazandıracağımız otopark alanı ile artık son bulacak. Bine yakın araç için yeni bir otopark alanı açılıyor. Bununla ilgili çalışma başladı. En kısa zamanda da tamamlanacak." dedi.

        Milletvekili Mete, hastaneye yeni cihazlarla özellikle kanser tanı ve tedavi değerlendirme süreçlerinin hızlanacağını kaydetti ve hizmetlerin bölgeye kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurumlara teşekkür etti.

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