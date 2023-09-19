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        Bodrum'da okul servisi şoförlerine eğitim verildi

        Bodrum ilçesinde okul servisi şoförlerine, polis ve jandarma ekiplerince eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:26
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        Bodrum'da okul servisi şoförlerine eğitim verildi
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        Bodrum ilçesinde okul servisi şoförlerine, polis ve jandarma ekiplerince eğitim verildi.

        Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Amirliği tarafından servis kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda eğitim düzenlendi.

        Servis şoförleri ve servis şirketleri yetkilileri ile okul müdürlerinin katıldığı eğitimde, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları, servis araçlarının karşılaşabileceği trafik sorunları, taşımacılık faaliyetlerinin disiplini, servis araçlarını temizlik ve bakımları, şoförlerin yeterlilik belgeleri, okul yöneticileri ile servislerin uyumlu hareketleri, genel kurallar ve değişiklikler hakkında bilgi verildi.

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