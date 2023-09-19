Menteşe Belediyesi eğitime desteklerini sürdürüyor

Menteşe Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 1. sınıfa başlayan öğrencilere dayanışma çantası vererek eğitimlerine destek oluyor.

Kırsal mahallelerde uygulanan proje kapsamında, her yıl eğitim öğretim hayatına yeni başlayan bin öğrenciye ulaşılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, proje ile bugüne kadar binlerce öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağladıklarını söyledi.

Menteşe Belediyesi olarak geçen yıllarda hayata geçirdikleri "Dayanışma Çantası" projesine bu yıl da devam ettiklerini belirten Gümüş, "Kırsal mahallelerimizde eğitim-öğretim hayatına yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine yönelik başlayan uygulama kapsamında, küçük öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamış oluyoruz. İçerisinde defter, silgi, kalem, etiket, kalemlik, pastel ve kuru boya kalemleri gibi malzemelerin bulunduğu çantalarımız ile velilerimizin kırtasiye yükünü de biraz olsun hafifletmiş oluyoruz." dedi.

Gümüş, kırsaldaki imkan ve olanakları yakından takip ettikleri projeye çok önem verdiklerini anlatarak, projenin çocukların yüzlerindeki bir tebessüm ile hayat bulup, hedefine ulaştığını dile getirdi.

Yerkesik Mahallesi'ndeki çanta dağıtımı sırasında çocuklar ile yakından ilgilenen Gümüş, hafta içerisinde kırsaldaki bin öğrenciye "Dayanışma Çantaları"nın ulaşacağını ifade etti.