Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Menteşe Belediyesi eğitime desteklerini sürdürüyor

        Menteşe Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 1. sınıfa başlayan öğrencilere dayanışma çantası vererek eğitimlerine destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menteşe Belediyesi eğitime desteklerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Menteşe Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 1. sınıfa başlayan öğrencilere dayanışma çantası vererek eğitimlerine destek oluyor.

        Kırsal mahallelerde uygulanan proje kapsamında, her yıl eğitim öğretim hayatına yeni başlayan bin öğrenciye ulaşılıyor.

        Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, proje ile bugüne kadar binlerce öğrencinin eğitim hayatlarına katkı sağladıklarını söyledi.

        Menteşe Belediyesi olarak geçen yıllarda hayata geçirdikleri "Dayanışma Çantası" projesine bu yıl da devam ettiklerini belirten Gümüş, "Kırsal mahallelerimizde eğitim-öğretim hayatına yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine yönelik başlayan uygulama kapsamında, küçük öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamış oluyoruz. İçerisinde defter, silgi, kalem, etiket, kalemlik, pastel ve kuru boya kalemleri gibi malzemelerin bulunduğu çantalarımız ile velilerimizin kırtasiye yükünü de biraz olsun hafifletmiş oluyoruz." dedi.

        Gümüş, kırsaldaki imkan ve olanakları yakından takip ettikleri projeye çok önem verdiklerini anlatarak, projenin çocukların yüzlerindeki bir tebessüm ile hayat bulup, hedefine ulaştığını dile getirdi.

        Yerkesik Mahallesi'ndeki çanta dağıtımı sırasında çocuklar ile yakından ilgilenen Gümüş, hafta içerisinde kırsaldaki bin öğrenciye "Dayanışma Çantaları"nın ulaşacağını ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bodrum'da okul servisi şoförlerine eğitim verildi
        Bodrum'da okul servisi şoförlerine eğitim verildi
        Bodrum'da otel odasında çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da otel odasında çıkan yangın söndürüldü
        Marmaris'te yaşayan Kıbrıs gazilerinin anıları belgesel oldu
        Marmaris'te yaşayan Kıbrıs gazilerinin anıları belgesel oldu
        Milletvekili Mete, Menteşe'de ziyaretlerde bulundu
        Milletvekili Mete, Menteşe'de ziyaretlerde bulundu
        Fethiye'de lüks yat Polestar'a yakıt ikmali yapıldı
        Fethiye'de lüks yat Polestar'a yakıt ikmali yapıldı