Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren kişi yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, evinin bahçesine kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde, evinin bahçesine kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Cumalı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda Ü.K. gözaltına alındı, evde yapılan aramada, bahçede yetiştirilen 19 kök kenevir, 100 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 2 paket esrar sarma kağıdı ele geçirildi.

        Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Menteşe Belediyesi eğitime desteklerini sürdürüyor
        Menteşe Belediyesi eğitime desteklerini sürdürüyor
        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bodrum'da okul servisi şoförlerine eğitim verildi
        Bodrum'da okul servisi şoförlerine eğitim verildi
        Bodrum'da otel odasında çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da otel odasında çıkan yangın söndürüldü
        Marmaris'te yaşayan Kıbrıs gazilerinin anıları belgesel oldu
        Marmaris'te yaşayan Kıbrıs gazilerinin anıları belgesel oldu
        Milletvekili Mete, Menteşe'de ziyaretlerde bulundu
        Milletvekili Mete, Menteşe'de ziyaretlerde bulundu