Datça'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren kişi yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, evinin bahçesine kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, evinin bahçesine kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Cumalı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda Ü.K. gözaltına alındı, evde yapılan aramada, bahçede yetiştirilen 19 kök kenevir, 100 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 2 paket esrar sarma kağıdı ele geçirildi.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.