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        Marmaris'te darp ve gasp şüphelisi tutuklandı

        Marmaris'te bir kişinin darbedilerek telefonunun gasbedilmesi ve tecavüz girişiminde bulunulduğu iddiasına ilişkin bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 23:07 Güncelleme: 19.09.2023 - 23:07
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        Marmaris'te darp ve gasp şüphelisi tutuklandı
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        Marmaris'te bir kişinin darbedilerek telefonunun gasbedilmesi ve tecavüz girişiminde bulunulduğu iddiasına ilişkin bir zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İ.B. 17 Eylül'de ilçe çıkışında otostop yaparak bindiği araçtaki şüpheli tarafından ormanlık alana götürülüp darbedilerek telefonunun gasbedildiğini ve tecavüz girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

        Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin K.H. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan K.H, işlemlerin ardından sevk edildiği Marmaris Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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