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        Muğla'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi ölü, 7 kişi yaralandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet ile otel personelini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:25 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:42
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        Muğla'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi ölü, 7 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet ile otel personelini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Türker Türkoğlu'nun kullandığı 48 P 2541 plakalı kapalı kasa kamyonet, Muğla-Marmaris kara yolu Çamlı mevkisindeki kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen ve Marmaris'teki bir otelin personelini taşıyan 48 S 6548 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, kamyonet sürücüsü Türkoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yaralanan 7 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Türkoğlu'nun cenazesi incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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