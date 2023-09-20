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        Muğla'da sıcak hava balon turizmi için deneme uçuşlarına başlandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde sıcak hava balon turizmi için deneme uçuşları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:34
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        Muğla'da sıcak hava balon turizmi için deneme uçuşlarına başlandı
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde sıcak hava balon turizmi için deneme uçuşları gerçekleştirildi.

        Bölgede sıcak hava balonu uçuşları öncesinde yapılması gereken testler, ilgili kurumlardan izinler alınarak başladı. İlçe genelinde incelemelerde bulunan uzman ekip, havadan da koordinatları saptayarak, turistlerin ilgisini çekebilecek yerleri belirliyor.

        Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, yaptığı açıklamada, doğa harikası ilçenin havadan da görünebilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Yerli ve yabancı turistlerin ilçeye olan ilgisini artırmak amacıyla sıcak hava balon turizmine yöneldiklerini belirten Toksöz, "Gerekli izinlerin alınmasıyla test uçuşları başladı. Yatağan'da kısa süre içerisinde sıcak hava balon turizmi başlayacak." dedi.

        Toksöz, bölgenin kültür turizminin yanı sıra Türkiye'nin en yaşlı kayalarının bulunduğu Gökbel Vadisi'nin de bu sayede daha iyi tanınacağını dile getirdi.

        Uçuşları yapacak firmanın yetkilisi Nurdan Aydın Polatçı ise Yatağan'ın tarihi yerleriyle kültürel mirasın korunduğu doğal güzelliklere sahip zengin bir bölge olduğunu ifade etti.

        Bu güzelliklerin gök yüzünden görülmesi için istişarelerde bulunduklarını anlatan Polatçı, "Buraya hava şartları izin verdiği sürece dört mevsim uçacağız." dedi.

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