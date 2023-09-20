Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "Resilient Lady" kruvaziyeriyle Bodrum'a 2300 turist geldi

        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyer Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Resilient Lady" kruvaziyeriyle Bodrum'a 2300 turist geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyer Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

        Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metre boyundaki dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2300 yolcuyla 1157 personel bulunuyor.

        Gemiden inen yolcular, sahil bandında yürüyerek güzel havanın tadını çıkardı, hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yaptı.

        Bazı yolcular da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Geminin gece saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!

        Benzer Haberler

        Muğla'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü öldü
        Muğla'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü öldü
        Muğla'da gümrük kaçakçılığı operasyonu; 14 gözaltı
        Muğla'da gümrük kaçakçılığı operasyonu; 14 gözaltı
        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Muğla'da sıcak hava balon turizmi için deneme uçuşlarına başlandı
        Muğla'da sıcak hava balon turizmi için deneme uçuşlarına başlandı
        Marmaris'te servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı
        Marmaris'te servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı
        Yalıkavakspor Avrupa arenasına hazır 
        Yalıkavakspor Avrupa arenasına hazır 