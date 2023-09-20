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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:33
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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma kapsamında şüpheli T.K'yi Bozyer Mahallesi'nde gözaltına aldı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, bir miktar kubar esrar, 33 sikke, 5 tarihi eser niteliğinde obje, yüzük ile metal arama dedektörü ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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