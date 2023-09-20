Muğla'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 20.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:03
Muğla’nın Fethiye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahinur Tiğdür (35) idaresindeki 33 BJP 07 plakalı hafif ticari araç, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki Mezarlık Kavşağı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tiğdür'ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.