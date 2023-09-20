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        Muğla'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:25
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        Muğla'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
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        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, av tüfeği, 58 fişek, ruhsatsız tabanca, 162 elektronik sigara, 380 kilogram açık tütün, 54 bin doldurulmuş makaron, 3 kilo gümrük kaçağı tütün, 46 elektronik sigara likiti, 74 paket puro, 965 paket sigara sarma kağıdı, 17 kilo nargile tütünü, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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