Muğla'da kamyon kasasında 5 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında 5 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu ileri sürülen 1 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında 5 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu ileri sürülen 1 şüpheli tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe Polis Uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada, 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen zanlı ise gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.