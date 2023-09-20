Muğla'da sahilde 4 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 20.09.2023 - 21:49 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:49
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçedeki Sarıyarlar Koyu sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce, sahilde 4 düzensiz göçmen yakalandı, bir bota da el konuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.