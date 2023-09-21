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        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:20
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        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Akkovanlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

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