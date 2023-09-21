Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Milletvekili Mete'den, SMA hastası bebek için düzenlenen yardım kampanyasına destek

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, SMA hastası Zehra bebek için sosyal medya üzerinden düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milletvekili Mete'den, SMA hastası bebek için düzenlenen yardım kampanyasına destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, SMA hastası Zehra bebek için sosyal medya üzerinden düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

        Mete, kentteki ziyaret ve incelemeleri kapsamında Dalaman ve Seydikemer ilçelerine gitti.

        Dalaman'da kadın kolları başkanları ile toplantı gerçekleştiren Mete, ardından Seydikemer'de AK Parti İlçe Başkanı Ali Büklü'yü ziyaret etti.

        Mete ziyaretin ardından Belediye Başkanı Önder Akdenizli ile görüştü.

        Burada konuşan Mete, AK Parti'nin yerel yönetimlerde hizmet merkezli çalışmalarıyla milletin takdirini kazandığını, Seydikemer Belediyesinin de örnek projeleri ile başarısını ortaya koyduğunu söyledi.

        Programın ardından ilçeden ayrılan Mete, sosyal medya üzerinden düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

        Mete'nin çağrıda bulunduğu programda hayırseverler aracılığı ile SMA hastası Zehra bebek için yaklaşık 1 milyon 30 bin lira yardım toplandı.

        Hayırseverlere teşekkür eden Mete,"Yardım kampanyamız Zehra'mız tedavi olana kadar devam edecek. Ben bizleri kırmayıp karınca kararınca yardıma koşan tüm kardeşlerime teşekkür ediyor hepsini yürekten alkışlıyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da sahilde 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da sahilde 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da kamyon kasasında 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da kamyon kasasında 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
        Bodrum'da silahlı yağma iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        Bodrum'da silahlı yağma iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı