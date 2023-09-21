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        New York Türkevi'nde, Muğla motiflerinin bulunduğu el dokuması ürünler sergilendi

        New York Türkevi'nde, Muğla motiflerinin bulunduğu el dokuması ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:15
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        New York Türkevi'nde, Muğla motiflerinin bulunduğu el dokuması ürünler sergilendi
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        New York Türkevi'nde, Muğla motiflerinin bulunduğu el dokuması ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu bildirildi.

        Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Olgunlaşma Enstitülerinde yürütülen, "Türkiye Dokuma Atlası Projesi" kapsamında, New York'taki Türkevi'nde, Türkiye'nin zengin, kültürel ve coğrafi özelliklerinin işlendiği renk ve desenlerdeki kumaşlarla dokuma mirasının misafirlere tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Anadolu'nun en eski dokuma ürünlerini misafir ettiği devlet başkanları eşlerine tanıttığı hatırlatıldı.

        Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Muğla yöresine ait motiflerle dokunan geleneksel dokuma ürünlerinin de Türkevi'nde yapılan etkinlikte sergilendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Muğla Olgunlaşma Enstitüsü usta öğretici ve kursiyerleri tarafından Muğla yöresine ait motiflerle geleneksel tezgahlarda dokunan Üzümlü Dastarı, Yeşilyurt Bürümcük Dokuması, Seydiler Kilimi, Çarpana (Kolan) Dokumalarından ürünler Türkevi'ndeki sergide yer aldı. Sergiyi gezen çok sayıda ziyaretçi Muğla dokuma kültürünü tanıma imkanı buldu.Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen "Motiflerin Dili Muğla" projesi kapsamında, Milas El Halısı, Seydiler Kilimi, Üzümlü Dastarı/Yeşil üzümlü Dastarı, Yeşilyurt Bürümcük dokuması, Muğla'nın Çarpana (Kolan) dokuması, Bodrum'un sandaleti ve Datça’nın iğne oyaları geleneksel tezgahlarda dokunuyor ve güncellenerek yeniden arşivleniyor."

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