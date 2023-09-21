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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:06
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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