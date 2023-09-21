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        Muğla'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:23
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        Muğla'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla açıklarındaki bir botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

        Durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen ve yasa dışı geçişe aracılık ettikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Adliyeye sevk edilen iki zanlı ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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