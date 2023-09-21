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        Muğla'da denizde kaybolan dalgıcın cesedi bulundu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde açıldığı denizde kaybolan 52 yaşındaki Ergün Kaplan, Söğüt Mahallesi açıklarında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:45
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        Muğla'da denizde kaybolan dalgıcın cesedi bulundu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde açıldığı denizde kaybolan 52 yaşındaki Ergün Kaplan, Söğüt Mahallesi açıklarında ölü bulundu.

        Hisarönü Mahallesi'nden dalış yapmak amacıyla sandalı ile denize açılan Kaplan'dan haber alamayan yakınları Jandarma ve Sahil Güvenliği aradı.

        Kayıp ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Sahil Güvenlik ekipleri Kaplan'ı, Söğüt Mahallesi açıklarında ölü buldu.

        Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kaplan'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Amatör dalgıç ve balıkçı olduğu belirtilen Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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