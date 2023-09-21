Bodrum'da 2 kişi otomobilde silahla vurularak öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan tartışma sonucu 2 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, aynı araçta olduğu belirtilen üç kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Otomobilin arka kısmında oturan G.A, öndeki avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın başına silahla ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Çam ve Çavdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli G.A'nın ise jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.