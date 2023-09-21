Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı
Muğla açıklarında lastik botta 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 66 göçmen yakalandı.
Muğla açıklarında lastik botta 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 66 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Datça açıklarında Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli yakalandı.
Ortaca ve Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda hareketli lastik botlarda düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları 2 bottaki 66 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.