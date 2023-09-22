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        Bodrum Türk Filmleri Haftası sinemaseverlere keyifli bir hafta yaşatacak

        ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İstanköy (Kos) Adası'nda bu yıl 29 Eylül-5 Ekim'de 11'inci kez düzenlenecek Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda sinemaseverler, gösterime girecek filmlerle kültür ve sanatla dolu bir hafta geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:05
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        Bodrum Türk Filmleri Haftası sinemaseverlere keyifli bir hafta yaşatacak
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        ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İstanköy (Kos) Adası'nda bu yıl 29 Eylül-5 Ekim'de 11'inci kez düzenlenecek Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda sinemaseverler, gösterime girecek filmlerle kültür ve sanatla dolu bir hafta geçirecek.

        Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin, AA muhabirine, Bodrum'da birbirinden farklı 7 mekanda sinemaseverleri buluşturacaklarını söyledi.

        Her yıl yaptıkları gibi haftanın ilk üç gününü sinema sektörü profesyonellerine ayırdıklarını belirten Sezgin, yapılacak toplantı ve panellerle Türk sinemasının sorunları ve yeni trendlerinin ele alınacağını ifade etti.

        Haftanın hem Bodrum hem de Yunanistan'da yapılacağına dikkati çeken Sezgin, "Üç günlük zirve toplantılarının ardından etkinlikler Türkiye ve Yunanistan'da sokak gösterimleri, halka açık gösterimlerle başlayacak. Bu yıl açık gösterimlerde 16 filmimiz seyirciyle buluşacak. Bunlar geçen yılın gişe başarısı yüksek olan, talihsiz deprem felaketi nedeniyle tam olarak seyirciyle buluşamamış ve ilk kez yer vereceğimiz çocuk filmlerinden oluşacak." dedi.

        Sezgin, etkinliklerin Bodrum Kalesi, Mumcular Kent Meydanı, plajlar, sokak araları ile Dibeklihan Sanat Köyü ve Bodrum Golf Kulübü'nde gerçekleşeceğini anlattı.

        - Zeki Müren filminin ilk fragmanı etkinlikte gösterime girecek

        Film gösterimlerinin bazılarına sanatçı ve oyuncularının da eşlik edeceğine değinen Sezgin, "Oyuncuların seyirciyle sohbet etme imkanı olacak. Etkinliklerde en çok heyecan duyduğumuz konu bu yıl 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in çekilecek filmiyle ilgili ilk resmi fragmanını bu haftada izleme ve izlettirme şansımız olacak. Ekip fragmanın çekimlerine başladı." diye konuştu.

        Bazı sanatçılara çeşitli ödüller vereceklerini aktaran Sezgin, "Yeni çektikleri filmlerin ilk tanıtımlarını burada yapmak isteyen yapımcı arkadaşlarımızdan talepler alıyoruz. Vaktimiz yettiği kadarıyla hepsine yer vermeye çalışıyoruz, hiçbirini geri çevirmedik." dedi.

        Sezgin, Bodrum'un turizmiyle gündemdeyken bir süredir bu gibi etkinlikler sayesinde Türkiye'nin kültür ajandasında da belli bir yere sahip olmaya başladığını vurguladı.

        Sezonun tam kapanmaya yüz tuttuğu günlerde bu etkinliği gerçekleştireceklerine dikkati çeken Sezgin, "Hem Bodrum'un turistik hareketliliğine katkı sağlamış, hem de ülkemizin sinema sektörüne Bodrum'dan çok güzel bir rüzgar üflemiş oluyoruz. Bodrum artık bir kültür kenti olarak adını daha da büyük harflerle yazdırmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Sezgin, 1 Ekim'de İstanköy Adası'nda "Çakallarla Dans 6" filminin gösteriminin yapılacağını, adada yaşayanların kendi mahallerinde çekilen bu filmi özel bir gösterimle izleme fırsatı yakalayacağını sözlerine ekledi.

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