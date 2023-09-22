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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:13
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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İ.M. yönetimindeki 35 TTM 70 plakalı otomobil, Muğla-Aydın kara yolu Çevre yolu mevkisinde O.T'nin kullandığı 48 AHU 519 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü İ.M'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Diğer otomobildeki 3 yaralı ise sağlık ekiplerince Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenaze, incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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