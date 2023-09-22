Profesör Stephen Mitchell Muğla'da tarihseverler ile buluştu Tarih Profesörü Stephen Mitchell, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde tarihseverler ile bir araya gelerek birikimlerini paylaştı.

Tarih Profesörü Stephen Mitchell, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde tarihseverler ile bir araya gelerek birikimlerini paylaştı.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde Mitchell, "The Christians of Phrygia"- "Roma'dan Türk Fetihlerine Kadar Frigya Hristiyanları" kitabını tanıttı.

Seminer öncesi kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Stephen Mitchell ile tanışma hikayesinden bahsetti.

Stephen Mitchell'in aynı zamanda doktora hocası olduğunu belirten Kaçar, "Steven Mitchell’ın son kitabı ile ilgili bir seminer için bir araya geldik. Kendisiyle 1995 yılında, yüksek lisans ve doktora programı için İngiltere'ye gittiğimde karşılaştık. O zamandan bu zamana irtibatımız hala sürüyor. Hocam, çeşitli fırsatlarla zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Kendisi eski Anadolu tarihi üzerine çalışan en eski tarihçilerden biri." dedi.

Stephen Mitchell seminerde The Christians of Phrygia kitabının neden okunması gerektiği üzerinde durdu.

Frigya bölgesinin antik dünyada erken Hristiyan topluluklarının gözlemlenebileceği en iyi yer olduğunu söyleyen Mitchell, aynı zamanda Afyon, Kütahya, Denizli, Gediz ve Altıntaş bölgelerinde bulunan kalıntılar üzerinden erken dönem Hristiyan toplulukların yaşamını anlattı.

Seminer sonrası soruları cevaplayan Stephen Mitchell, ardından MSKÜ Arkeoloji Bölümünü gezdi.

Ardından Stephen Mitchell, Rektörlük binasında bulunan müzede düzenlenen söyleşide MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile bir araya geldi.