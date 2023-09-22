Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Profesör Stephen Mitchell Muğla'da tarihseverler ile buluştu

        Tarih Profesörü Stephen Mitchell, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde tarihseverler ile bir araya gelerek birikimlerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:49 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Profesör Stephen Mitchell Muğla'da tarihseverler ile buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarih Profesörü Stephen Mitchell, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde tarihseverler ile bir araya gelerek birikimlerini paylaştı.

        MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde Mitchell, "The Christians of Phrygia"- "Roma'dan Türk Fetihlerine Kadar Frigya Hristiyanları" kitabını tanıttı.

        Seminer öncesi kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Stephen Mitchell ile tanışma hikayesinden bahsetti.

        Stephen Mitchell'in aynı zamanda doktora hocası olduğunu belirten Kaçar, "Steven Mitchell’ın son kitabı ile ilgili bir seminer için bir araya geldik. Kendisiyle 1995 yılında, yüksek lisans ve doktora programı için İngiltere'ye gittiğimde karşılaştık. O zamandan bu zamana irtibatımız hala sürüyor. Hocam, çeşitli fırsatlarla zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Kendisi eski Anadolu tarihi üzerine çalışan en eski tarihçilerden biri." dedi.

        Stephen Mitchell seminerde The Christians of Phrygia kitabının neden okunması gerektiği üzerinde durdu.

        Frigya bölgesinin antik dünyada erken Hristiyan topluluklarının gözlemlenebileceği en iyi yer olduğunu söyleyen Mitchell, aynı zamanda Afyon, Kütahya, Denizli, Gediz ve Altıntaş bölgelerinde bulunan kalıntılar üzerinden erken dönem Hristiyan toplulukların yaşamını anlattı.

        Seminer sonrası soruları cevaplayan Stephen Mitchell, ardından MSKÜ Arkeoloji Bölümünü gezdi.

        Ardından Stephen Mitchell, Rektörlük binasında bulunan müzede düzenlenen söyleşide MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile bir araya geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler

        Benzer Haberler

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bodrum FK galibiyet serisini sürdürmek istiyor
        Bodrum FK galibiyet serisini sürdürmek istiyor
        Karşı şeride geçen otomobil, cipe çarptı; 2 ölü, 2 yaralı
        Karşı şeride geçen otomobil, cipe çarptı; 2 ölü, 2 yaralı
        Bodrum Türk Filmleri Haftası sinemaseverlere keyifli bir hafta yaşatacak
        Bodrum Türk Filmleri Haftası sinemaseverlere keyifli bir hafta yaşatacak
        Fethiyespor ile Somaspor karşılaşacak
        Fethiyespor ile Somaspor karşılaşacak