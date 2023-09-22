Muğla'da 10 bin 321 tekneden atık toplandı Muğla Büyükşehir Belediyesince yılın başından bu yana 10 bin 321 tekneden atık toplandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesince yılın başından bu yana 10 bin 321 tekneden atık toplandı.

Kentte "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi kapsamında denizden atık toplama hizmeti devam ediyor.

Bu kapsamda 10 bin 321 tekneden n 3 milyon 825 bin 762 litre atık su, 365 bin 685 kilo katı atık, 6 bin 55 litre sintine ve 3 bin 501 litre atık yağ toplandı.

Ekipler topladıkları atıkların bertarafını da sağlayarak hem denizleri hem de çevreyi koruyor.

7 atık alım teknesi ile hizmet veren ekipler, Göcek-Dalaman ve Akyaka koylarında teknelerden atık alımlarını sürdürüyor.