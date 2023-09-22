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        Bodrum'da 2 kişinin otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı adliyeye sevk edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan tartışma sonucu 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:10 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:16
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        Bodrum'da 2 kişinin otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı adliyeye sevk edildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan tartışma sonucu 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Turgutreis Mahallesi'nde çıkan tartışmada iki kişinin silahla başından vurularak öldürülmesiyle ilgisi olduğu öne sürülen bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi G.Ö. ile Denizli'de gözaltına alınan O.K, geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne getirildi.

        Öte yandan alınan ilk ifadelerde, katil zanlısı G.Ö. ile avukatı olduğu belirtilen Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar arasında kaybedilen bir mahkeme meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve cinayetin bu sebeple işlendiği öne sürüldü.

        - Olay

        İddiaya göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde dün, aynı araçtaki üç kişi arasında tartışma çıkmış, otomobilin arka kısmında oturan G.Ö, öndeki avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın başına silahla ateş etmişti.

        Sağlık ekipleri Çam ve Çavdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Şüpheli G.Ö. jandarmaya teslim olmuş, diğer şüpheli O.K. de dün gece Denizli'de yakalanmış ve ilçeye getirilmişti.

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