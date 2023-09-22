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        Bodrum'un Gerenkuyu Halk Plajı'nda temizlik çalışması yapıldı

        Bodrum Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesinin ortaklaşa organize ettiği Deniz Çöpleri İzleme Programının ikincisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:31
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        Bodrum'un Gerenkuyu Halk Plajı'nda temizlik çalışması yapıldı
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        Bodrum Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesinin ortaklaşa organize ettiği Deniz Çöpleri İzleme Programının ikincisi yapıldı.

        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Avrupa Çevre Ajansı girişimi olan Deniz Çöpü İzleme Programı kapsamında Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesi iş birliğinde Yalı Mahallesi Gerenkuyu Halk Plajı’nda temizlik çalışması gerçekleşti.

        Temizlik etkinliğine Yalı Mahallesi Çiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile çevredeki oteller katıldı.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ile zabıta personellerinin de bulunduğu temizlik çalışması sonunda Çiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu öğrencilerine sandviç ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

        Temizlik çalışmaları sonunda 17 kilogram çöp toplandı.

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