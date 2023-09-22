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        Bodrum'a "Nautica" isimli kruvaziyerle 646 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Nautica" isimli kruvaziyerle 646 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:52
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        Bodrum'a "Nautica" isimli kruvaziyerle 646 yolcu geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Nautica" isimli kruvaziyerle 646 yolcu geldi.

        Kuşadası Limanı'ndan gelen Marshall Adaları bayraklı 180 metre boyundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

        Akşam Santorini Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li 646 yolcu ve 395 personel bulunuyor.

        İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası sahili başta olmak üzere sahil şeridinde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

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