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        Bodrum'da domuza çarpan kamyonet yol kenarındaki kayalık yamaca çıktı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde domuza çarpan kamyonet yol kenarındaki kayalık yamaca çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:02
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        Bodrum'da domuza çarpan kamyonet yol kenarındaki kayalık yamaca çıktı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde domuza çarpan kamyonet yol kenarındaki kayalık yamaca çıktı.

        Alınan bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi girişinde, 48 AHY 144 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, aniden önüne çıkan yaban domuzuna çarpmamak için manevra yaptı.

        Buna rağmen domuza çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyonet, yolun sağındaki kayalık yamaca çıktı.

        Yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen kazada, kamyonetin çarpması sonucu ölen domuz bölgeden alındı.

        Kamyonet ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

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