Marmaris'te firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.Y'nin ilçede olduğu belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.