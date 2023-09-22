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        GÜNCELLEME - Bodrum'da 2 kişinin otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan tartışma sonucu 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:09
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        GÜNCELLEME - Bodrum'da 2 kişinin otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan tartışma sonucu 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Turgutreis Mahallesi'nde çıkan tartışmada iki kişinin silahla başından vurularak öldürülmesiyle ilgisi olduğu öne sürülen bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi G.Ö. ile Denizli'de gözaltına alınan O.K, geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne getirildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Alınan ilk ifadelerde, katil zanlısı G.Ö. ile avukatı olduğu belirtilen Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar arasında kaybedilen bir mahkeme meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve cinayetin bu sebeple işlendiği öne sürüldü.

        - Bodrum Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi

        Denizli Barosu eski başkanlarından olan Erdal Çam için Bodrum Adliyesi önünde tören düzenlendi.

        Törene Çam'ın ailesi, yakınları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, CHP Muğla Milletvekili avukat Cumhur Uzun, Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Onursal Özbek ile çok sayıda avukat da katıldı.

        Buradaki törenin ardından Çam'ın Türk bayrağı ve avukatlık cübbesine sarılı tabutu Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisine götürüldü. Cenaze namazı sonrası Çam'ın cenazesi Akyarlar Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın cenazesinin de yarın Denizli'de defnedileceği öğrenildi.

        - Olay

        İddiaya göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde dün, aynı araçtaki üç kişi arasında tartışma çıkmış, otomobilin arka kısmında oturan G.Ö, öndeki avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın başına silahla ateş etmişti.

        Sağlık ekipleri Çam ve Çavdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Şüpheli G.Ö. jandarmaya teslim olmuş, diğer şüpheli O.K. de dün gece Denizli'de yakalanmış ve ilçeye getirilmişti.

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