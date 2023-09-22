Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        AK Parti Muğla İl Başkanlığına yapılan taşlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı

        AK Parti Muğla İl Başkanlığına yapılan taşlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Muğla İl Başkanlığına yapılan taşlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Muğla İl Başkanlığına yapılan taşlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'ndeki parti binasında dün akşam saatlerinde yaşanan taşlı saldırı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülere, şüphelinin binanın girişindeki cama taş atması ve Hastane Caddesi'ne doğru koşarak kaçması yansıdı.

        Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - AK Parti Muğla Milletvekili Mete, saldırıyı kınadı

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, emniyet birimlerince yapılan çalışmada bir kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, saldırıyı kınadı.

        Muğla'nın seçim dönemlerinde dahi demokratik yarışlarını karşılıklı saygı ve olgunluk içerisinde yapmış bir şehir olduğunu belirten Mete, "Seçim dönemlerinde bile karşıt görüşlere ve farklı siyasi partilere sözlü veya fiili saldırı olmamıştır. Muğla, bu yönüyle de hep takdir edilmiş ve takdir görmüş bir şehrimizdir. Yapılan bu saldırıyı öncelikle demokrasimize yapılan saldırı olarak görüyoruz. Faili şiddetle kınıyoruz." dedi.

        - Olay

        Dün, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'ndeki parti binasına 22.00 sıralarında gelen bir kişi, elindeki taşı binanın girişinde bulunan cama atmış, şüpheli, ardından olay yerinden kaçmıştı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Bodrum'da 2 kişinin otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyl...
        GÜNCELLEME - Bodrum'da 2 kişinin otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyl...
        Marmaris'te firari hükümlü yakalandı
        Marmaris'te firari hükümlü yakalandı
        Avukatını ve emekli icra müdürünü kaybedilen tahliye davası nedeniyle öldür...
        Avukatını ve emekli icra müdürünü kaybedilen tahliye davası nedeniyle öldür...
        Bodrum'da domuza çarpan kamyonet yol kenarındaki kayalık yamaca çıktı
        Bodrum'da domuza çarpan kamyonet yol kenarındaki kayalık yamaca çıktı
        Bodrum'a "Nautica" isimli kruvaziyerle 646 yolcu geldi
        Bodrum'a "Nautica" isimli kruvaziyerle 646 yolcu geldi
        Bodrum'un Gerenkuyu Halk Plajı'nda temizlik çalışması yapıldı
        Bodrum'un Gerenkuyu Halk Plajı'nda temizlik çalışması yapıldı