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        Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:15 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:24
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        Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber tekne motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekiplerce kurtarılan 18 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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