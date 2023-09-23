Fethiye'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 23.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:29
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Uğur Özgür'ün (43) kullandığı 48 ALB 759 plakalı motosiklet Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Özgür’ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.