Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Uğur Özgür'ün (43) kullandığı 48 ALB 759 plakalı motosiklet Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Özgür’ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!

        Benzer Haberler

        Kuru fasulyeci 97 yaşındaki "Hüseyin Amca" 65 yıldır tezgahından ayrılamıyo...
        Kuru fasulyeci 97 yaşındaki "Hüseyin Amca" 65 yıldır tezgahından ayrılamıyo...
        Bodrum açıklarındaki teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarındaki teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Avukatını ve emekli icra müdürünü kaybedilen tahliye davası nedeniyle öldür...
        Avukatını ve emekli icra müdürünü kaybedilen tahliye davası nedeniyle öldür...
        GÜNCELLEME - Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi...
        GÜNCELLEME - Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi...
        Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
        AK Parti Muğla İl Başkanlığına yapılan taşlı saldırı, güvenlik kamerasına y...
        AK Parti Muğla İl Başkanlığına yapılan taşlı saldırı, güvenlik kamerasına y...