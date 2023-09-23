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        Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Bodrumsporlu oyuncular kaynaşma etkinliğinde bir araya geldi

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu oyuncular, yönetim kurulu ve teknik heyet, düzenlenen kahvaltı ve kaynaşma etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:47
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        Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Bodrumsporlu oyuncular kaynaşma etkinliğinde bir araya geldi
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        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu oyuncular, yönetim kurulu ve teknik heyet, düzenlenen kahvaltı ve kaynaşma etkinliğinde bir araya geldi.

        İlçedeki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Bodrum tarihinde ilk kez voleybolda 1. Lig'e yükseldiğini söyledi.

        Bodrumspor'un başarılarına başarı katacağını ifade eden Karakaya, "İlk maçımızı Bahçelievler deplasmanında oynuyoruz. Bu yıl lige ilk kez katıldığımız için biraz temkinliyiz. Hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Biz umutluyuz. 150 minik kızımıza voleybolun alt yapısında spor yaptırıyoruz. 2,5 yıl önce başladığımız Bodrumspor voleybolda 150 sporcu sayımızı 300'e çıkartacağız." dedi.

        Karakaya, Bodrumspor'un 10 branşının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 750 sporcumuz Bodrumspor'da spor yapıyor. 2024 hedefimiz bin çocuğu spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, özgüvenli şekilde toplumumuza kazandırmak istiyoruz. Ekim'de Türkiye'nin ilk uluslararası yarışlarından birisi olan Bior Yelken yarış düzenleyeceğiz. Şu ana kadar 600'e yakın uluslararası bir katılım mevcut. Bu bizi çok mutlu ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında uluslararası bir organizasyonla Bodrum'un adını tekrar duyuracağız."

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