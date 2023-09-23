AK Parti Muğla İl Başkanlığına taşlı saldırıda bulunan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
AK Parti Muğla İl Başkanlığına taşlı saldırıda bulunan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AK Parti Muğla İl Başkanlığına taşlı saldırıda bulunan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'ndeki parti binasına yönelik önceki gün akşam saatlerinde yaşanan taşlı saldırının ardından polis ekiplerince yakalanan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Önceki gün, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'ndeki parti binasına 22.00 sıralarında gelen bir kişi, elindeki taşı binanın girişindeki cama atıp kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.A'yı gözaltına almıştı.