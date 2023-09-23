Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, konuk ettiği Portekiz ekibi Ada de Sao Pedro do Sul'e 27-23 yenildi.
Giriş: 23.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:22
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, konuk ettiği Portekiz ekibi Ada de Sao Pedro do Sul'e 27-23 yenildi.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-13 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş maçı ise yarın yine aynı salonda saat 17.00'de oynanacak.