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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, konuk ettiği Portekiz ekibi Ada de Sao Pedro do Sul'e 27-23 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:22
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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
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        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, konuk ettiği Portekiz ekibi Ada de Sao Pedro do Sul'e 27-23 yenildi.

        Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-13 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

        İki takım arasındaki rövanş maçı ise yarın yine aynı salonda saat 17.00'de oynanacak.

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