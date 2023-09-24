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        Bodrum'a lüks yolcu gemisi "Evrima" ile 277 turist geldi

        Malta bayraklı "Evrima" isimli lüks yolcu gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:39
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        Bodrum'a lüks yolcu gemisi "Evrima" ile 277 turist geldi
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        Malta bayraklı "Evrima" isimli lüks yolcu gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

        Hayfa Limanı'ndan gelen 190 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu ABD'li 277 yolcu ve 241 personel bulunuyor.

        İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, sahil şeridinde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

        "Evrima", akşam saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.

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