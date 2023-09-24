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        Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:26
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        Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir minibüsü takibe aldı.

        Durdurulan araçta, aralarında çocukların da bulunduğu 12 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen minibüs sürücüsü Ö.A. gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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