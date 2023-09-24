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        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:12 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:12
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        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Yeşilyurt Mahallesi Dağdibi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

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