Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de Alzheimer farkındalık koşusu düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Alzheimer konusunda farkındalık oluşturmak için koşu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de Alzheimer farkındalık koşusu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Alzheimer konusunda farkındalık oluşturmak için koşu yapıldı.

        Fethiye Alzheimer Derneği ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen koşuya 100 kişi katıldı.

        Özellikle ileri yaşlardaki kişilerin yer aldığı etkinliğe bazıları yürüyerek destek verdi.

        Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, etkinlikte, sporun hayatın her döneminde olması gerektiğini söyledi.

        Alzheimer'a dikkati çekmek için koşu düzenlediklerini dile getiren Yiğit, katılımcılara teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Annesine veda etti
        Annesine veda etti
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Fethiye'de yamaç paraşütü ağaca dolanan Rus pilot kurtarıldı
        Fethiye'de yamaç paraşütü ağaca dolanan Rus pilot kurtarıldı
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'a lüks yolcu gemisi "Evrima" ile 277 turist geldi
        Bodrum'a lüks yolcu gemisi "Evrima" ile 277 turist geldi
        Fethiyespor - Somaspor: 1-1
        Fethiyespor - Somaspor: 1-1