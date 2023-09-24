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        Zeki Müren vefatının 27. yılında Bodrum'da anıldı

        Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 27'nci yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:12 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:01
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        Zeki Müren vefatının 27. yılında Bodrum'da anıldı
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        Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 27'nci yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

        "Sanat Güneşi" olarak tanınan ve mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlayan Zeki Müren için düzenlenen mevlit programında katılımcılara lokum ve lokma ikram edildi.

        Sanatçının, müze olarak hizmet veren iki katlı evini ziyaret ederek, eşyalarını inceleyen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Etkinliğe katılan TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, sanatçıyı anmak için toplandıklarını belirtti.

        TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ise Zeki Müren'in sanatçılığının ötesinde gönlü zengin büyük bir bağışçı olduğunu söyledi.

        Sanatçının şiir yazıp, desen çizerek sesiyle kıyafetleriyle öne çıktığını aktaran Tekbaş, "Zeki Müren'in bursu sayesinde gerek Mehmetçik Vakfı gerek Türk Eğitim Vakfı binlerce gence okuma imkanı vermektedir. Sadece Türk Eğitim Vakfı şimdiye kadar Zeki Müren fonundan dört binin üzerinde kişiye burs sağlamıştır. Bu yıl da 145 öğrenciye ayda 2 bin 500 lira burs verilmektedir." diye konuştu.

        Anma programına eşi Yasemin Çit ile katılan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, müzeyi gezdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında, akşam Bodrum Antik Tiyatro'da konser düzenlenecek.

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